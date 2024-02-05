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Титов дал прогноз на матч «Брентфорд» - «Манчестер Сити»

05 Февраля 2024 • 13:36 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Егор Титов поделился ожиданиями от поединка 23-го тура Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Сити».

«Сити» добьется своего. Сейчас Гвардиола получил в свое распоряжение практически всех футболистов. С этим «Манчестером» справиться будет тяжело. Беру победу «Сити» и тотал больше 3,5», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч состоится на домашнем стадионе «Брентфорда» сегодня, 5 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева занимают 15-е место в таблице, а гости – третье.

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