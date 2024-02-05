Источник: Тен Хаг проводит последние месяцы в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может покинуть команду по окончании сезона. Как сообщает журналист Саймон Муллок, нидерландские источники утверждают, что специалист проводит свои последние месяцы на «Олд Траффорд».

Источник также насторожился одним инцидентом, который возник на последней пресс-конференции тен Хага. Эрик отказался отвечать на вопрос о том, собирается ли он продлевать свой контракт, который истекает летом 2025 года. Отмечается, что в следующем сезоне у «Манчестер Юнайтед» будет возможность активировать автоматическую опцию, которая продлит контракт тен Хага на 12 месяцев.