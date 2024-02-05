Жена игрока «Челси» намекнула, что пора уволить Почеттино

Жена защитника лондонского «Челси» Тьяго Силвы Изабелла разместила публикацию в своих социальных сетях после домашнего матча против «Вулверхэмптона». Встреча завершилась крупным поражением «пенсионеров» со счетом 2:4.

«Время для перемен. Если еще подождать, будет поздно», - написала девушка, намекнув на увольнение главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Напомним, что после 23 туров Английской премьер-лиги «Челси» находится лишь на 11-м месте в турнирной таблице.

Почеттино занял пост рулевого «синих» летом прошлого года. Он подписал с лондонцами двухлетнее трудовое соглашение.