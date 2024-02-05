Томиясу принял решение по будущему в «Арсенале»

Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу получил предложение от лондонского «Арсенала» о пролонгации сотрудничества.

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, японского футболиста устроили условия новой сделки. Он ответил согласием на предложение «канониров». В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Новый договор между сторонами будет основан на долгосрочной основе с повышением заработной платы.

25-летний азиат выступает за «Арсенал» с 2021 года. Срок действующего контракта Томиясу с английским топ-клубом рассчитан до середины 2025 года.