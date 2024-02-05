Каррагер: «Ван Дейк допустил ошибку, которая может случиться лишь раз в сезоне»

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал неудачную игру защитника «красных» Виргила ван Дейка во вчерашнем матче 23-го тура Премьер-лиги против лондонского «Арсенала».

«Ван Дейк допустил грубейшую ошибку, которая может случиться лишь раз в сезоне. Это произошло в самый неподходящий момент.

Виргил принял участие во всех пропущенных мячах «Ливерпуля». В первом моменте нужно было остаться на своей позиции, во втором – выбить головой, а в третьем – прессинговать набегающего игрока», - передает слова эксперта Liverpool Echo.

Матч состоялся на стадионе «Эмирейтс» и завершился поражением «Ливерпуля» со счетом 1:3.