Фанаты - об игре «Челси»: «Мы – дерьмо»

В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Челси» на домашнем стадионе принимал «Вулверхэмптон». Подопечные Маурисио Почеттино провели очередной провальный матч, уступив со счетом 2:4.

Во время встречи болельщики «пенсионеров» выразили недовольство игрой своей команды. Фанаты с трибун скандировали: «Мы – дерьмо».

После вчерашнего фиаско подопечные Почеттино с 31 баллом занимают лишь 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч лондонский коллектив проведет против бирмингемской «Астон Виллы» в Кубке Англии. Встреча состоится в среду, 7 февраля.