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Райс: «Мы очень рады, что Артета является нашим тренером»

05 Февраля 2024 • 11:13 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
11.02 17:00

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился мнением о главном тренере своей команды Микеле Артете.

Напомним, вчера, 4 февраля, в матче 23-го тура АПЛ «канониры» обыграли лидера чемпионата «Ливерпуль» (3:1).

«Он живёт на футбольном поле вместе с нами! Микель переживает каждый момент, который происходит в игре. Такое поведение тренера добавляет игрокам уверенности в собственных силах. Мы очень рады, что Артета является нашим тренером», — цитирует Райса Arsenal Buzz.

На сегодняшний день «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 49 очков в 23 проведённых матчах. От лидирующего «Ливерпуля» «канониры» сейчас отстают на два балла.   

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