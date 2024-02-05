Райс: «Мы очень рады, что Артета является нашим тренером»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился мнением о главном тренере своей команды Микеле Артете.

Напомним, вчера, 4 февраля, в матче 23-го тура АПЛ «канониры» обыграли лидера чемпионата «Ливерпуль» (3:1).

«Он живёт на футбольном поле вместе с нами! Микель переживает каждый момент, который происходит в игре. Такое поведение тренера добавляет игрокам уверенности в собственных силах. Мы очень рады, что Артета является нашим тренером», — цитирует Райса Arsenal Buzz.

На сегодняшний день «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 49 очков в 23 проведённых матчах. От лидирующего «Ливерпуля» «канониры» сейчас отстают на два балла.