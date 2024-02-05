Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» продаст полузащитника - известно имя

05 Февраля 2024 • 11:03 Комментировать

Лондонский «Арсенал» может расстаться с одним из футболистов. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, полузащитник Альберт-Мбойо Локонга близок к уходу из стана «канониров».

Согласно данным источника, столичный топ-клуб планирует выставить футболиста на продажу в летнее трансферное окно.

Локонга перебрался в «Арсенал» в 2021 году из «Андерлехта». Сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник выступает на правах аренды за «Лутон». Локонга принял участие в девяти матчах Премьер-лиги, в которых отметился двумя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Альберт-Мбойо Локонга трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» Угальде дебютировал за «Спартак» в товарищеском матче ​Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» хорошей новостью ​Уткин призывает Губерниева проигнорировать запрет «Матч ТВ»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер
Спортивные новости
«Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце СКА добыл пятую подряд победу в КХЛ, переиграв «Салават Юлаев» Шнайдер выиграла турнир в Хуахине, обыграв в финале Чжу Линь Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.02.24 в 23:00
Брентфорд Брентфорд
Манчестер Сити Манчестер Сити
6.20 4.60 1.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Февраля
12:01 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ван Дейк допустил ошибку, которая может случиться лишь раз в сезоне»
11:49 · Англия. Премьер-лига
Фанаты - об игре «Челси»: «Мы – дерьмо»
11:13 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Мы очень рады, что Артета является нашим тренером»
11:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продаст полузащитника - известно имя
10:57 · Англия. Премьер-лига
Палмер вписал своё имя в историю «Челси»
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» нацелились на одного нападающего
10:35 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мы всегда ждём, что «Манчестер Сити» победит»
10:20 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал о травме Собослаи
09:34 · Англия. Премьер-лига
Лингард улетел играть в Южную Корею
09:10 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Манчестер Юнайтед» Хёйлунн неуважительно высказался о Холанне и Винисиусе
08:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как купить Холанна
08:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет продлить очень важного игрока
08:27 · Англия. Премьер-лига
Почеттино на грани увольнения из «Челси»
08:16 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» плохие новости после матча с «Ливерпулем» 1
03:10 · Англия. Премьер-лига
Будущее Почеттино в «Челси» находится под вопросом
Все новости
Рекомендуем