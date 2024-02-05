«Арсенал» продаст полузащитника - известно имя

Лондонский «Арсенал» может расстаться с одним из футболистов. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, полузащитник Альберт-Мбойо Локонга близок к уходу из стана «канониров».

Согласно данным источника, столичный топ-клуб планирует выставить футболиста на продажу в летнее трансферное окно.

Локонга перебрался в «Арсенал» в 2021 году из «Андерлехта». Сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник выступает на правах аренды за «Лутон». Локонга принял участие в девяти матчах Премьер-лиги, в которых отметился двумя ассистами.