Палмер вписал своё имя в историю «Челси»

В рамках 23-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» на домашнем стадионе потерпел поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 2:4.

Один из мячей в составе «пенсионеров» забил полузащитник Коул Палмер. Этот гол стал для хавбека десятым в текущем розыгрыше АПЛ. Палмер – первый футболист «синих» в возрасте до 21 года, которому удалось забить десять мячей в одном сезоне чемпионата Англии.

«Челси» под руководством Маурисио Почеттино провально проводит нынешний сезон. Команда набрала 31 очко после 23 туров и находится лишь на 11-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.