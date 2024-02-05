«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» нацелились на одного нападающего

Форвард бирмингемской «Астон Виллы» Леон Бэйли попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов Английской премьер-лиги. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в подписании игрока проявляют лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Бэйли поучаствовал в 31 поединке за «Астон Виллу». Нападающий отметился десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

Трансферная стоимость Леона оценивается в 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.