Клопп: «Мы всегда ждём, что «Манчестер Сити» победит»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. В последнем матче «красные» потерпели поражение от лондонского «Арсенала» со счетом 1:3.

«Вам нужно пообщаться о чемпионской гонке со специалистом, который часто ее выигрывал. Мы же зачастую оказывались на втором месте. Я не обращаю внимания на два матча в запасе у «Сити». Мы всегда ждем, что они победят. Для нас ничего не изменилось», - цитирует немецкого специалиста пресс-служба клуба.

Следующий матч в чемпионате Англии «Ливерпуль» сыграет против «Бёрнли» 10 февраля.