Лингард улетел играть в Южную Корею

Известный английский форвард Джесси Лингард, поигравший за «Манчестер Юнайтед», отправился в Южную Корею. 31-летний футболист продолжит карьеру в «Сеуле».

Лингард в своих социальных сетях разместил фотографию из аэропорта перед вылетом в Южную Корею. Согласно сведениям журналистов Sky Sports, опытный форвард подпишет с корейским клубом двухлетнее трудовое соглашение с опцией пролонгации на один сезон. Он переходит в статусе свободного агента.

Последним местом работы Джесси был «Ноттингем Форест», который игрок покинул летом 2023 года. В 20 матчах Лингард отметился двумя голами и двумя результативными передачами.