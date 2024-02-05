Форвард «Манчестер Юнайтед» Хёйлунн неуважительно высказался о Холанне и Винисиусе

После поединка 23-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над лондонским «Вест Хэмом» (3:0), форвард манкунианцев Расмус Хёйлунн неуважительно высказался в адрес Эрлинга Холанна и Винисиуса Жуниора.

По окончании встречи журналист брал интервью у Алехандро Гарначо и спросил: «Как вы себя чувствуете, оказавшись на одном уровне с такими игроками, как Холанн и Винисиус?». Хёйлунн, который стоял рядом с одноклубником, задал встречный вопрос: «А кто это такие?». Об этом сообщается в соцсетях Mist.

В прошедшем матче Гарначо оформил дубль, а Хёйлунн забил один гол.