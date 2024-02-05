Гвардиола рассказал, как купить Холанна

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал очередной комментарий насчет потенциального трансфера нападающего Эрлинга Холанна. В СМИ ходят слухи, что подписать норвежского футболиста хочет мадридский «Реал».

«Уход Эрлинга? Все предельно просто. Если кто-то хочет купить Холанна, то пусть свяжется с руководством клуба. Мы всегда так делаем, когда хотим оформить какую-то сделку. Нет ничего сложного», - передает слова испанского тренера Sky Sports.

Срок действующего контракта Холанна с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость бомбардира в 180 миллионов евро.

Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал»