«Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны»

«Ливерпуль» подыскивает замену форварду Мохамеду Салаху. Звездный египетский нападающий близок к уходу из английского гранда по завершении нынешнего сезона. Интерес к нему проявляют клубы из Саудовской Аравии.

Согласно данным Teamtalk, мерсисайдцы рассматривают на место африканца двух игроков, принадлежащих каталонской «Барселоне». Речь идет об Ансу Фати и Рафинье Диасе. Первый сейчас на правах аренды выступает за «Брайтон».

Трансферная стоимость Фати оценивается в 30 миллионов евро. Рыночный ценник Рафиньи составляет 50 миллионов.

«Ливерпуль» хочет продлить очень важного игрока