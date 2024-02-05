«Ливерпуль» хочет продлить очень важного игрока

Защитник Трент Александер-Арнольд ведет переговоры с «Ливерпулем» о подписании нового трудового соглашения. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Как стало известно источнику, в ближайшее время стороны проведут финальный этап переговоров и согласуют детали сделки.

Александер-Арнольд является воспитанником академии «Ливерпуля». Срок действующего контракта между игроком и мерсисайдцами рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне Трент поучаствовал в 28 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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