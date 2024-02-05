Почеттино на грани увольнения из «Челси»

В лондонском «Челси» намечается тренерская отставка. По данным Teamtalk, руководство клуба крайне недовольно результатами команды в нынешнем сезоне под руководством аргентинца Маурисио Почеттино.

Боссы клуба всерьез задумались над увольнением специалиста после поражения от «Вулверхэмптона» (2:4) в недавнем поединке Английской премьер-лиги. В настоящий момент лондонский топ-клуб с 31 очком занимает лишь 11-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

Почеттино занял пост главного тренера «синих» летом прошлого года. Под его руководством команда уже потерпела 11 поражений.