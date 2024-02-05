Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Арсенале» плохие новости после матча с «Ливерпулем»

05 Февраля 2024 • 08:16 Комментировать (1)

В рамках 23-го тура чемпионата Англии состоялся поединок между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем». «Канониры» отпраздновали домашнюю победу со счетом 3:1.

В этом матче не обошлось без неприятностей для подопечных Микеля Артеты. Нападающий команды Букайо Сака получил повреждение голеностопа и был заменен под занавес встречи. Стоит отметить, что в прошедшей встрече 22-летний форвард отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне Букайо принял участие в 30 поединках «Арсенала». На счету нападающего 11 забитых мячей и 13 результативных передач.

Благодаря победе «канониры» поднялись на второе место в таблице АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Букайо Сака ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
LMI
05 Февраля 2024 в 09:04
Думаю 2 недели (до Порту) вполне може и без него обойтись. Пускай залечивает травмы
​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» ​Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» хорошей новостью
Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер
Спортивные новости
«Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце СКА добыл пятую подряд победу в КХЛ, переиграв «Салават Юлаев» Шнайдер выиграла турнир в Хуахине, обыграв в финале Чжу Линь Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.02.24 в 23:00
Брентфорд Брентфорд
Манчестер Сити Манчестер Сити
6.20 4.60 1.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Февраля
08:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как купить Холанна
08:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет продлить очень важного игрока
08:27 · Англия. Премьер-лига
Почеттино на грани увольнения из «Челси»
08:16 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» плохие новости после матча с «Ливерпулем» 1
03:10 · Англия. Премьер-лига
Будущее Почеттино в «Челси» находится под вопросом
02:30 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Пора вернуться к тому, что мы делали в прошлом сезоне»
02:11 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Фоден стал лучше понимать игру»
01:45 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мы хотим, чтобы Холанн провёл в «Манчестер Сити» много лет»
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух тренеров на замену тен Хагу слухи
00:17 · Англия. Премьер-лига
На Хаби Алонсо появился новый претендент из АПЛ слухи
00:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» могла не упустить Бергвалла, если бы завершила сделку раньше
04 Февраля
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов поспорить с «Челси» за Осимхена
23:23 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер назвал слабые черты в игре ван Дейка
23:08 · Англия. Премьер-лига
Артета побьёт рекорд Моуринью, если «Арсенал» выиграет АПЛ
22:52 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Было ощущение, что «Арсенал» обязан обыграть «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем