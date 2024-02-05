В «Арсенале» плохие новости после матча с «Ливерпулем»

В рамках 23-го тура чемпионата Англии состоялся поединок между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем». «Канониры» отпраздновали домашнюю победу со счетом 3:1.

В этом матче не обошлось без неприятностей для подопечных Микеля Артеты. Нападающий команды Букайо Сака получил повреждение голеностопа и был заменен под занавес встречи. Стоит отметить, что в прошедшей встрече 22-летний форвард отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне Букайо принял участие в 30 поединках «Арсенала». На счету нападающего 11 забитых мячей и 13 результативных передач.

Благодаря победе «канониры» поднялись на второе место в таблице АПЛ.