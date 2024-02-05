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Холанн: «Пора вернуться к тому, что мы делали в прошлом сезоне»

05 Февраля 2024 • 02:30 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
1 8.00 X 5.40 2 1.38
Через 19 ч. 59 мин.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн дал интервью в преддверии матча Премьер-лиги против «Брентфорда».

В понедельник норвежец может выйти в стартовом составе «горожан» впервые с начала декабря. Напомним, что 23-летний форвард недавно вернулся в строй после травмы.

«Нам потребовалось немало времени, чтобы отойти от прошлого сезона, в котором мы провели очень много игр. В начале предсезонной подготовки у нас были мысли: «Мы уже вернулись?» Теперь мы сосредоточены и готовы идти дальше. Мне бы хотелось вернуть некоторые из вещей, которые мы делали в прошлом сезоне», – приводят английские СМИ слова Холанна.

Встреча «Брентфорд» – «Манчестер Сити» стартует в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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