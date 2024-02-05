Холанн: «Пора вернуться к тому, что мы делали в прошлом сезоне»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн дал интервью в преддверии матча Премьер-лиги против «Брентфорда».

В понедельник норвежец может выйти в стартовом составе «горожан» впервые с начала декабря. Напомним, что 23-летний форвард недавно вернулся в строй после травмы.

«Нам потребовалось немало времени, чтобы отойти от прошлого сезона, в котором мы провели очень много игр. В начале предсезонной подготовки у нас были мысли: «Мы уже вернулись?» Теперь мы сосредоточены и готовы идти дальше. Мне бы хотелось вернуть некоторые из вещей, которые мы делали в прошлом сезоне», – приводят английские СМИ слова Холанна.

Встреча «Брентфорд» – «Манчестер Сити» стартует в 23:00 по московскому времени.