Гвардиола: «Фоден стал лучше понимать игру»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об изменениях в игре полузащитника Фила Фодена.

По мнению испанского тренера, 23-летний англичанин добился прогресса, выступая в центре полузащиты.

«Думаю, Фоден стал лучше понимать игру. Он становится очень опасным оружием, когда играет на позициях в середине: у него есть чувство гола, чувство паса, чувство трудовой этики.

Я не знаю, сколько матчей он провёл за «Манчестер Сити», но в таком возрасте он уже выиграл столько трофеев... 15 или 16 с момента появления в первой команде», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

В активе Фила Фодена 11 забитых мячей и девять голевых передач в 33 поединках нынешнего сезона за «горожан».