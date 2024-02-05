Фрустрированный «Реал» в дерби, всплывающий «Арсенал» и топящий себя «Ювентус»

Дос Сантос, ван Дейк и Алиссон чудят, «МЮ» разбирается спокойно

Ключевой матч тура добавил интриги в таблицу АПЛ. «Арсенал» разделался с «Ливерпулем», несмотря на курьёзный автогол Габриэля дос Сантоса. Алиссон с ван Дейком ответили более значимой любезностью – ошибившись на двоих, они дали забить решающий гол Мартинелли. Эта победа позволила «канонирам» при равенстве очков подобраться к «красным» на расстояние двух очков. А по потерянным баллам на данный момент лидирует «Манчестер Сити», который сегодня закроет 23-й тур матчем с «Брентфордом».

«Челси» испугался своей трёхматчевой победной серии и после поражения от «Челси» сгорел в домашнем матче с «Вулверхэмптоном». Впервые с 1979 года «волки» в гостях покусали «синих». «Манчестер Юнайтед» выиграл на этот раз спокойно, накидав трёшечку «Вест Хэму». Снова забил Хёйлунн, хорошенько отметивший 21-й день рождения. Плюс дубль оформил Гарначо.

АПЛ, Кейн и Мюллер ставят рекорды

«Астон Вилла» вдоволь разгулялась в гостях у главного аутсайдера, положив пятёрочку в ворота «Шеффилд Юнайтед». Ришарлисон сделал дубль в ворота своей бывшей команды, но «Эвертон» всё равно отыгрался против «Тоттенхэма» в добавленное время. «Ньюкасл» и «Лутон Таун» выдали эффектную ничью 4:4. В минувшую субботу в чемпионате Англии забили 26 голов, и это рекорд АПЛ для игровых дней, когда проводилось не больше пяти матчей.

Два лидера Бундеслиги ровно прошли двадцатый тур. Точнее, лидер там всё-таки один. «Байер» сохранил двухочковое преимущество над «Баварией», дежурно одолев «Дармштадт». «Баварии» потребовалось сначала пропустить, чтобы затем перевернуть ход матча с мёнхенгладбахской «Боруссией» и одержать волевую победу. Кейн повторил рекорды Герда Мюллера и Левандовски, а Томас Мюллер установил новое клубное достижение.

Российские разборки на Лазурном берегу

Головин и Кузяев пересеклись на поле в чемпионате Франции – их «Монако» и «Гавр» сыграли вничью по примеру первого круга. Головин сделал предголевой пас. На подаче Алексея Миранчука с углового «Аталанта» заработала реализованный пенальти – бергамаски обыграли «Лацио». Миранчук вообще сейчас в Серии A созидает больше всех. То ли дело Захарян, который так и наблюдал до конца со скамейки нулевую ничью «Жироны» и «Реал Сосьедада».

Мбаппе не забил за «ПСЖ» пенальти, но дальше по ходу матча забил с игры. Парижане с разницей в один мяч переиграли «Страсбург» и увеличили свой отрыв до двенадцати очков. Команды со второго по четвёртое место в Лиге 1 сыграли вничью. О «Монако» мы уже рассказали, а «Ницца» с «Брестом» устроились на безголевую мировую. Большой матч состоялся в Нидерландах – 1:1 между «Аяксом» и с запасом лидирующим ПСВ.

Импульсивный Роке и пропащие Месси с Суаресом

Не обошлось без топового матча и в Испании – конкретно в Мадриде. «Реал» умудрился упустить победу в дерби над «Атлетико» на третьей компенсированной минуте. Винисиус не сыграл из-за травмы, но на это не свалишь – подменивший его Диас-то забил. «Жирона», как мы уже отметили, тоже сыграла вничью. Таким образом, между ней и «Реалом» осталось два очка, и в следующем туре они встретятся лицом к лицу. «Барселона» в целом фокусов не допустила, обыграв «Алавес». А вот Витор Роке опять быстро забил после выхода на замену, но потом чуть помедленнее получил две жёлтые карточки и удалился.

Миланский «Интер», в отличие от «Реала», сумел уйти в четырёхочковый отрыв. «Нерадзурри» напрямую победили «Ювентус» в Дерби Италии через автогол Гатти, и у «интеристов» ещё остаётся матч в запасе. На такое же расстояние, но без игры в запасе, к «Юве» приблизился «Милан». «Россонери» снова провели весёлый матч – проявили волю и со счётом 3:2 прихлопнули «Фрозиноне». Ну а Месси с Суаресом так и не сыграли против сборной звёзд Гонконга – за это пришлось наставнику «Интер Майами» Херардо Мартино пришлось даже извиняться.

Кирилл Иванцов