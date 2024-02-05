Гвардиола: «Мы хотим, чтобы Холанн провёл в «Манчестер Сити» много лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает получать вопросы о будущем Эрлинга Холанна.

Недавно испанский наставник уже высказывался на тему предполагаемого недовольства норвежского форварда.

«Новый контракт Холанна? Я не знаю, я не причастен к процессу. Мы любим Эрлинга, и мы хотим, чтобы он выступал в нашем клубе много лет. Мы рады, что у нас есть такой игрок. Надеюсь, он тоже рад быть здесь», – приводит инсайдер Фабрицио Романо новые комментарии Гвардиолы относительно будущего 23-летней суперзвезды.

Действующий контракт Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года.