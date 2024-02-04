​Каррагер назвал слабые черты в игре ван Дейка

После главного матча двадцать третьего тура АПЛ, в котором «Арсенал» переиграл «Ливерпуль», бывший футболист «красных» Джейми Каррагер назвал слабые места в игре нидерландского защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка. По его мнению, ван Дейк, считающийся одним из лучших защитников в мире, несколько статичен.

- У ван Дейка есть некоторые слабости в игре, одна из них - это то, что он не всегда вовремя меняет позицию, он не любит это. Ван Дейк и Алиссон в этом году очень хороши, но то, что случилось, это глупейшая ошибка, - цитирует слова Каррагера BBC Sport.