Артета побьёт рекорд Моуринью, если «Арсенал» выиграет АПЛ

Рулевой «Арсенала» Микель Артета имеет возможность побить рекорд Жозе Моуринью.

«Канониры» обострили борьбу за титул в Премьер-лиге, обыграв действующего лидера таблицы – «Ливерпуль» (3:1). Теперь отрыв мерсисайдцев от лондонцев составляет всего два очка. Как отмечает Squawka, Артета станет самым молодым тренером, выигравшим АПЛ, если «Арсенал» добьётся триумфа по итогам текущей кампании. В настоящий момент рекорд принадлежит Жозе Моуринью времён первого прихода в «Челси».

В марте текущего года Микелю Артете исполнится 42 года. Свою должность испанский специалист занимает с декабря 2019 года.