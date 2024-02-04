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Каррагер: «Было ощущение, что «Арсенал» обязан обыграть «Ливерпуль»

04 Февраля 2024 • 22:52 Комментировать
Арсенал
3:1
Ливерпуль

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об итогах центрального матча тура в Английской премьер-лиге.

«Арсенал» вплотную приблизился к «Ливерпулю», одержав победу в очной встрече (3:1). Коллектив Юргена Клоппа по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, однако «канониры» отстают всего на два очка.

«В «Арсенале» чувствовалось отчаяние, команда выглядела сильнее. Это не критика «Ливерпуля», но было ощущение что сегодня «Арсенал» обязан победить. Они знали, что в случае поражения им конец [в борьбе за чемпионство], и именно поэтому, думаю, мы увидели такие сцены в конце игры. Все видели, как Артета праздновал победу. Для «Арсенала» это было грандиозно», – приводит журналист Коннор Хамм слова Каррагера.

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