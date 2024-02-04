Ван Дейк взял на себя вину после поражения от «Арсенала»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк недоволен своей игрой в матче против «Арсенала».

«Канониры» отпраздновали победу со счётом 3:1. Победный гол лондонцев на 67-й минуте забил Габриэль Мартинелли, и капитан гостей взял на себя вину за этот эпизод.

«Тяжёлый день. Думаю, я должен взять на себя полную ответственность за второй гол «Арсенала». Этот момент стал ключевым, я должен был принять более удачное решение. Это больно.

Это поворотный эпизод. Мы были хороши после перерыва, создавали моменты, доминировали, но пропустили, и я несу за это прямую ответственность. Очевидно, что такое случается нечасто в моей карьере. Я оправлюсь», – рассказал в интервью Sky Sports ван Дейк.