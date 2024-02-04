​Артета: «Мы были беспощадны, когда предоставлялся шанс»

Центральным матчем двадцать третьего тура английского чемпионата стала встреча «Арсенала» с «Ливерпулем», в которой лучше казался лондонский клуб - 3:1. Между тем первый тайм завершился вничью и Микель Артета, наставник «Арсенала», признал, что ему было больно, когда «Ливерпуль» сравнял счет.

- Было очень больно, когда «Ливерпуль» сравнял счет. Особенно в свете того, как мы проводили первый тайм. Но нам некогда было страдать, надо было реагировать. Мы были беспощадны, когда предоставлялся шанс, и я думаю, что мы одержали большую победу, - цитирует слова Артеты BBC Sport.