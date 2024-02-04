​Клопп: «Арсенал» заслужил три очка»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после поражения от «Арсенала» со счётом 1:3.

«В целом мы можем признать, что «Арсенал» заслужил три очка. Обстоятельства были немного странными. Мы забили гол в первом тайме, не нанеся ни одного удара в створ. Сегодня нам пришлось адаптироваться во многих моментах.

У нас были навесы и ситуации, когда мы были близки. Красная карточка нам не помогла – пришлось изменить то, что мы пробовали делать.

Кадровые проблемы? Нам всегда не хватает отсутствующих игроков. Сегодняшняя ситуация – не исключение. Мы владели мячом, но нам мало удавалось в завершении», - сказал Клопп в интервью Sky Sports.