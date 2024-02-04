​Наставник «Ноттингема»: «Ранний пропущенный гол тяжело ударил по нам»

В Англии закончились матчи двадцатьтретьего тура Премьер-лиги, «Ноттингем Форест» съездил в Борнмут, но не сумел там выиграть. Португальский наставник «Ноттингем Форест», Нуну Эшпириту Санту, считает, что его команде дорого стоил ранний пропущенный гол:

- Мы очень дорого заплатили за рано пропущенный гол. Ведь мы доминировали в первом тайме. Второй тайм был более интенсивным. В целом, пока мы очень далеки от того, где хотим быть. Идеала не достичь, я знаю, но мы работаем и помогаем друг другу, - цитирует слова Нуну Эшпириту Санту BBC Sport.

В следующем туре «Ноттингем Форест» сыграет с «Ньюкаслом».