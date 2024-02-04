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Ираола: «Соперник отдыхал больше, чем мы»

04 Февраля 2024 • 22:10 Комментировать

В Англии закончился двадцать третий тур Премьер-лиги, «Борнмут» сыграл дома с «Ноттингем Форест», не сумев переиграть соперника. Наставник «вишен» Андони Ираола считает причиной относительно неудачного результата то, что его команда отдыхала лишь два полных дня - свой предыдущий матч она сыграла в четверг вечером.

- Начали мы очень хорошо, несмотря на то, что соперник отдыхал больше, чем мы. В итоге усталость сказала свое слово. Было и много фолов. Это ударило по нам сильнее. В этой игре почти не было свободного пространства на поле, - цитирует слова Андони Ираолы BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Андони Ираола Борнмут
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