​«Ливерпуль» в этом чемпионате Англии проигрывает только в северном Лондоне

В воскресенье «Ливерпуль» огорчил своих болельщиков, проиграв в гостях у «Арсенала» со счётом 1:3. Это второе поражение команды Юргена Клоппа в текущем чемпионате Англии. Интересно, что первое «красные» тоже потерпели в северном Лондоне – в гостях у «Тоттенхэма» в конце сентября.

В остальных матчах текущего сезона Премьер-лиги «Ливерпуль» отпраздновал 15 побед при шести ничьих. Команда Юргена Клоппа остаётся на вершине турнирной таблицы с 51 зачётным баллом в кармане.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт в субботу, 10 февраля, – против «Бёрнли» на своём поле.