Райс прокомментировал победу «Арсенала» над «Ливерпулем»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился мыслями о матче против «Ливерпуля».

Встреча завершилась триумфом лондонцев – 3:1. Голами в составе «канониров» отметились Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Леандро Троссар, а единственный гол гостей провёл Габриэль Магальянс – он поразил собственные ворота.

«Мы знали, насколько важен сегодняшний матч. Все хотели только одного – победить и набрать три очка. Думаю, сегодня для нас всё складывалось хорошо с самого начала и до конца.

Пропущенный перед перерывом гол стал для нас ударом по зубам, но мы знали, что провели отличный тайм, и были полны решимости выйти и полностью выложиться во втором тайме.

Жоржиньо провёл отличную игру. У него есть качества, которых нет у других», – цитирует BBC Райса.