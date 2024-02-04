​Жоржиньо высказался после победы над «Ливерпулем»

В воскресенье вечером «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» на своём поле со счётом 3:1. После игры комментарий дал хавбек лондонской команды Жоржиньо.

«Мы верим в себя и полагаемся друг на друга. Гол «Ливерпуля» не изменил ничего, что мы должны были делать. Мы знали, как снова выйти вперёд во втором тайме. Нам нужно было подталкивать друг друга и сохранять энергию.

У нас в «Арсенале» очень хорошая и скромная группа игроков, которая слушает друг друга. Здесь никто не эгоистичен. Каждый думает о команде, и сегодня мы продемонстрировали нашу зрелость», - сказал Жоржиньо Sky Sports.

На текущий момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.