«Арсенал» впервые обыграл «Ливерпуль» Юргена Клоппа в двух подряд домашних матчах АПЛ

Лондонский «Арсенал» отпраздновал победу над «Ливерпулем» в матче 23-го тура Премьер-лиги.

«Канониры» победили со счётом 3:1 благодаря голам Букайо Саки, Габриэля Мартинелли и Леандро Троссара. Согласно данным Squawka, это первый с момента назначения Юргена Клоппа случай, когда «Арсеналу» удалось взять верх над «Ливерпулем» в двух подряд домашних матчах АПЛ. Прошлая встреча команд в Лондоне в рамках чемпионата прошла в октябре 2022 года – тогда хозяева выиграли со счётом 3:2.

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года. Специалист покинет клуб после завершения текущего сезона.