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Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»

04 Февраля 2024 • 21:29 Комментировать (1)
Арсенал
3:1
Ливерпуль
окончен

«Арсенал» уверенно выглядел против «Ливерпуля» в первом тайме и заслуженно вёл в счёте, но из-за курьёзного гола ушёл на перерыв при равном счёте. После перерыва уже «канониры» отличились не без помощи удачи, а в компенсированное время решили исход поединка.

Протокол игры  
Арсенал3:1Ливерпуль
(1:0) Сака Букайо14'  
  45'Габриэль дос Сантос (1:1)
(2:1) Мартинелли Габриэл67'  
(3:1) Троссар Леандро90'  
Райя ДавидУайт Бен  31'Салиба Вильям  90'Габриэль дос Сантос  57'Зинченко Александр 46' (Кивёр Якуб ( 46'  69') Эдегор МартинРайс Деклан  90'Жоржиньо IIСака Букайо 79' (Нелсон Райс ( 79') Хаверц Кай  90'Мартинелли Габриэл 74' (Троссар Леандро ( 74')
Запасные: Эльнени МохамедНкетиа ЭддиУолтерс РеуэлРемсдейл АаронСмит-Роу ЭмильСедрик Соареш
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент 58' (Нуньес Дарвин ( 58'  90') Конате Ибраима  55'  88'Ван Дейк ВиргилГомес Джо  25' 85' (Алькантара Тьяго ( 85') Гравенберх Райан 58' (Эллиотт Харви ( 58') Макаллистер АлексисДжонс КёртисГакпо Коди 58' (Робертсон Эндрю ( 58') Жота ДиогуДиас Луис
Запасные: Келлехер КаомхинКларк БоббиМакконнелл ДжеймсАдриан Сан-МигельКуанса Джарелл
04 февраля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

В центральном матче 23-го тура «Арсенал» принимал «Ливерпуль». «Канониры» к этой встрече подошли третьими, отставая от лидера на пять очков. На первом месте находились как раз мерсисайдцы, которые мечтали ещё дальше оторваться от одного из претендентов на чемпионство.

Уже на первой минуте гости едва не открыли счёт. После длинной передачи ван Дейка со своей половины поля Жота мог выскочить на рандеву с Райей, но не смог обработать мяч, и тот отлетел к вратарю соперников. После этого «Арсенал» захватил инициативу и стал атаковать. На десятой минуте гости заработали угловой, но потеряли мяч, и «канониры» убежали в быструю контратаку. Мартинелли по левому флангу улетел от Конате и навесил от лицевой, но Сака не сумел замкнуть, немного не дотянувшись до футбольного снаряда. В ответ Гакпо получил мяч на линии офсайда и с правого угла бил в дальнюю «шестёрку», но чуть не попал.

В итоге быстрый гол забил «Арсенал». После передачи слева в центре Эдегор в касание разрезал оборону мерсисайдцев вертикальной передачей, выведя Хаверца на рандеву с Алиссоном. Удар немца бразильский вратарь парировал, но точно на ногу сопернику. Сака спокойно подработал футбольный снаряд и пробил уже в пустые ворота.

После гола «Арсенал» продолжал контролировать мяч. Вскоре Александер-Арнольд совершил потерю около ворот, и Эдегор получил возможность пробить по центру из пределов штрафной, но ван Дейк эту попытку заблокировал. Правда, редкая вылазка гостей едва не завершилась голом. Александер-Арнольд справа сделал кросс в штрафную, где Габриэль срезал мяч в свои ворота, но Райя был на месте.

После этого темп игры чуть успокоился, и она скорее перешла в середину поля. При этом попытки «Арсенала» выглядели более нацеленными, чем у соперника. Скорее «канониры» были близки к тому, чтобы забить ещё, но в компенсированное время счёт стал равным, причём гол получился курьёзным. Диас справа врывался в штрафную, но Салиба его оттеснял корпусом, чтобы Райя вышел и забрал мяч. Однако колумбиец сумел достать футбольный снаряд, отправив его в руку Габриэлю, от которой тот заскакал в ворота. В итоге неожиданно к перерыву на табло горел равный результат.

В дебюте второго тайма Макаллистер пробил издали, но чуть не попал в створ. Затем Джонс получил мяч слева в штрафной и наносил обводящий удар, но немного не попал в створ. В ответ Мартинелли получил футбольный снаряд слева в штрафной, сделал передачу чуть назад в центр на Эдегора, который пробил с линии, и после рикошета едва не была поражена ближняя «шестёрка».

Во втором тайме игра пошла на встречных темпах, причем обе команды стали раскрываться и создавать друг другу пространство для быстрых забегов. Однако следующий гол в матче также стал курьёзным. После длинного заброса со своей половины поля Мартинелли не доставал мяч, так как перед ним был корпус ван Дейка. Тем не менее, вышедший из ворот Алиссон не попал по футбольному снаряду, нидерландский защитник уже пробежал мимо него, и бразильскому форварду «Арсенала» оставалось просто пробить по пустым ворота.

После этого подопечные Клоппа забрали мяч себе и стали осаждать штрафную соперника, но моментов создавать им не удавалось. Разве что после корнера мяч вылетел на линию штрафной, откуда Макаллистер пробил в касание, но чуть не попал в угол. За пять минут до конца основного времени хозяева могли снять все вопросы. После навеса с правого фланга защитники гостей потеряли Кивёра, который из центра штрафной бил головой без сопротивления, но получилось точно в руки Алиссону. Почти тут же гости остались ещё и в меньшинстве. Контае на чужой половине сорвал атаку соперника, за что получил жёлтую карточку, которая стала для защитника второй в матче.

В компенсированное время «Арсенал» забил и третий мяч, окончательно решив исход встречи. Троссар слева в середине поля на левом фланге получил мяч, легко ушёл от Эллиотта, добежал до угла вратарской и пробил. Ван Дейк задел футбольный снаряд, и тот полетел между ног Алиссону в цель.

Таким образом, по потерянным очкам лидером Премьер-лиги стал «Манчестер Сити», у которого две игры в запасе. В следующем туре Премьер-лиги «Ливерпуль» примет дома «Бёрнли». «Арсенал» же черезе неделю сыграет в лондонском дерби против «Вест Хэма».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
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LMI
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