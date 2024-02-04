«Ливерпуль» стал единоличным лидером АПЛ по красным карточкам

Очередной игрок «Ливерпуля» увидел перед собой красную карточку в матче Английской премьер-лиги.

На 88-й минуте поединка против «Арсенала» с поля был удалён Ибраима Конате – защитник получил вторую жёлтую карточку. Для «Ливерпуля» это уже пятое удаление в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии – больше, чем у любой другой команды. Второе место в данном рейтинге делят между собой «Тоттенхэм» и «Бёрнли» – по четыре красные карточки.

«Ливерпуль» остаётся на первом месте в турнирной таблице АПЛ, несмотря на поражение. В активе команды Юргена Клоппа 51 набранное очко, у «Арсенала» – 49. Идущий третьим «Манчестер Сити» набрал 46 баллов, проведя при этом на два матча меньше.