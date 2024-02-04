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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» – лидер АПЛ-2023/24 по автоголам соперников

04 Февраля 2024 • 21:21 Комментировать
Арсенал
3:1
Ливерпуль
окончен

Соперники «Ливерпуля» нередко поражают собственные ворота в матчах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги.

Команда Юргена Клоппа сравняла счёт в сегодняшнем поединке против «Арсенала» благодаря автоголу Габриэля Магальянса в концовке первого тайма. Как отмечает WhoScored, это уже четвёртый гол с свои ворота в исполнении оппонентов «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ – самый высокий показатель среди всех команд чемпионата.

Во втором тайме «канониры» всё же вышли вперёд благодаря точному удару Габриэля Мартинелли. «Ливерпуль» сохранит лидерство в турнирной таблице даже в случае поражения, однако отрыв от всё того же «Арсенала» сократится всего до двух очков.

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