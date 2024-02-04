​Почеттино высказался после провального матча «Челси»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино высказался после поражения от «Вулверхэмптона» со счётом 2:4.

«Когда мы забили, игра складывалась хорошо. Когда мы пропускаем, то начинаем нервничать и не справляемся со стрессом. У нас были шансы при 2:2, но затем мы пропустили третий гол. Мы очень разочарованы, извиняемся перед болельщиками. Спасибо тем, кто остался до финального свистка.

Конечно, я думаю, что мы можем исправить ситуацию. Мы допускаем слишком много ошибок, которые нельзя позволять себе в Премьер-лиге. Мы нервничали, принимали поспешные решения. Нужно перезагрузиться и быть готовыми к кубковой игре против «Астон Виллы».

Мы были хороши до матча с «Ливерпулем». А теперь – после «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» – кажется, что всё идёт не так. Нужно двигаться дальше», - сказал Почеттино BBC Sport.