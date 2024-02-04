​Почеттино: «Мне жаль наших болельщиков»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий после воскресного домашнего поражения от «Вулверхэмптона» со счётом 2:4.

«Мне жаль наших болельщиков. Мы чувствуем давление и на данный момент мы не соответствуем истории клуба, это правда. Нам нужно принять это и быть критичными к себе. Мы не сдадимся», - слова Почеттино в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

На текущий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч команда Маурисио Почеттино проведёт 7 февраля – против «Астон Виллы» в Кубке Англии.

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