​Артета объяснил отсутствие Жезуса в матче с «Ливерпулем»

В воскресенье «Арсенал» принимает «Ливерпуль» в календарном матче Премьер-лиги. Нападающего Габриэля Жезуса не оказалось даже среди запасных футболистов лондонской команды. Незадолго до игры рулевой «канониров» Микель Артета дал комментарий на этот счёт.

«К сожалению, с ним произошла неудача на тренировке. Он не был готов к этой игре. Это что-то связано с предыдущей травмой. Надеюсь, он не пропустит слишком много времени и скоро восстановится», - сказал Артета в интервью Sky Sports.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.