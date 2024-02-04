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«Вулверхэмптон» впервые за 45 лет обыграл на выезде «Челси»

04 Февраля 2024 • 19:30 Комментировать
Челси
2:4
Вулверхэмптон

4 февраля «Вулверхэмптон» одолел «Челси» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги. Встреча между командами завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».

Стоит сказать, что игра проходила в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Для «Вулверхэмптона» победа в гостях над «Челси» стала первой с 1979 года. Ранее «синие» выиграли в восьми домашних матчах с «волками» и трижды сыграли вничью.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 31 очко. «Вулверхэмптон» идет на десятой позиции, набрав 32 балла.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас», а «Вулверхэмптон» встретится с «Брентфордом».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вулверхэмптон

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