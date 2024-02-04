​Артета высказался перед матчем с «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий перед игрой Премьер-лиги против «Ливерпуля».

«Это встреча двух очень конкурентоспособных команд. Будет много переходных моментов, ведь обе команды играют очень быстро. Нам нужно быть очень острыми.

Жоржиньо привносит организованность и лидерство. Он поможет нам адаптироваться к универсальности в атаке «Ливерпуля». Мы хотим получать удовольствие и проводить такие большие матчи. Думаю, сегодня мы увидим «Эмирейтс» в лучших его проявлениях

Хаверц в старте? Я выбрал тех игроков, которые, по моему мнению, лучше начнут игру», - сказал Артета в эфире Sky Sports.

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