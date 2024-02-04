​Клопп рассказал, в чём опасен «Арсенал»

В воскресенье вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Арсенала». Незадолго до стартового свистка рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп дал комментарий о сопернике.

«Арсенал» - хорошо организованная команда во всех аспектах. Их фланги атаки – это суперугроза. Мы должны убедиться, что мы справимся с этим.

В обороне они сильны с физической точки зрения, как и с тактической. Мы провели невероятную игру несколько дней назад [победа над «Челси» 4:1]. Возможно ли так сыграть на выезде? Я бы хотел попробовать», - сказал Клопп Sky Sports.

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