​Клопп высказался о кадровой ситуации перед битвой с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью незадолго до старта матча против «Арсенала». Немец коснулся кадровой ситуации в команде.

«У Брэдли умер отец, и для него сейчас лучше находиться рядом с семьёй, куда мы его и отправили. Это очень печальные новости. Я сказал, чтобы он не спешил возвращаться.

Собослаи испытывает боль в том же месте, что и раньше. Мы оценили ситуацию, и не было шансов, что он сможет сыграть. Мы не можем рисковать.

Нуньес не скамейке? Это то, как мы решили использовать нашу мощь. Иметь Дарвина в запасе – тоже хорошо. Думаю, в такой игре это имеет смысл. Он сможет изменить игру и оказать реальное влияние», - сказал Клопп Sky Sports.

Следить за матчем «Арсенал» - «Ливерпуль» можно будет в текстовой трансляции.