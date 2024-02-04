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​Клопп высказался о кадровой ситуации перед битвой с «Арсеналом»

04 Февраля 2024 • 19:19 Комментировать
Арсенал
1:1
Ливерпуль
1 2.20 X 3.65 2 3.05
перерыв

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью незадолго до старта матча против «Арсенала». Немец коснулся кадровой ситуации в команде.

«У Брэдли умер отец, и для него сейчас лучше находиться рядом с семьёй, куда мы его и отправили. Это очень печальные новости. Я сказал, чтобы он не спешил возвращаться.

Собослаи испытывает боль в том же месте, что и раньше. Мы оценили ситуацию, и не было шансов, что он сможет сыграть. Мы не можем рисковать.

Нуньес не скамейке? Это то, как мы решили использовать нашу мощь. Иметь Дарвина в запасе – тоже хорошо. Думаю, в такой игре это имеет смысл. Он сможет изменить игру и оказать реальное влияние», - сказал Клопп Sky Sports.

Следить за матчем «Арсенал» - «Ливерпуль» можно будет в текстовой трансляции.

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Ливерпуль Юрген Клопп Доминик Собослаи Конор Брэдли Дарвин Нуньес ещё теги

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