Жозе Моуринью намекнул на возвращение в «Челси»

4 февраля «Челси» на «Стэмфорд Бридж» уступил «Вулверхэмптону» со счётом 2:4 в 23-м туре Английской премьер-лиги.

Бывший наставник «синих» Жозе Моуринью после поражения команды опубликовал фото в социальных сетях. На изображении португальский специалист на планшете наблюдал за игрой «Челси», рядом положил клубный журнал и аккредитацию прессы.

К посту Моуринью добавил эмодзи «часы». В комментариях поклонники «пенсионеров» буквально умоляют Моуринью возглавить лондонский клуб.

«Челси» под руководством Маурисио Почеттино занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе у команды 31 очко.