«Челси» пропустил 4 мяча на своём поле от «Вулверхэмптона»

Соседи по экватору турнирной таблицы, «Челси» и «Вулверхэмптон», встретились в 23-м туре чемпионата Англии. Лондонцы имели ощутимый перевес только в контроле мяча и количестве угловых. Кристофер Нкунку в дебюте пробросил мяч мимо голкипера, но защитник успел выбить его в поле. Мойсес Кайседо выдал проникающий пас, и Коул Палмер прицельно поразил дальний угол. Довольно быстро Матеус Кунья отыграл этот гол при помощи рикошета. Педру Нету получил пространство на правом фланге и выдал прострел под удар Раяну Аит-Нури, в итоге от Акселя Дисаси мяч отскочил за ленточку - 1:2, перерыв.

Во втором тайме еще одна отличная атака гостей, Нету снова «вспахал» правый фланг и отдал под удар Кунье - 1:3. Под конец игры Кунья заработал пенальти и уверенно его реализовал - разгром. Лондонцы заработали угловой, после подачи Тьяго Силва метко пробил головой из района ближней штанги - 2:4.

«Волки» опередили соперника, подвинув его на 11-ю строчку.