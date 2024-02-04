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«Челси» пропустил 4 мяча на своём поле от «Вулверхэмптона»

04 Февраля 2024 • 19:02 Комментировать (1)
Челси
2:4
Вулверхэмптон
окончен

Соседи по экватору турнирной таблицы, «Челси» и «Вулверхэмптон», встретились в 23-м туре чемпионата Англии. Лондонцы имели ощутимый перевес только в контроле мяча и количестве угловых.  Кристофер Нкунку в дебюте пробросил мяч мимо голкипера, но защитник успел выбить его в поле. Мойсес Кайседо выдал проникающий пас, и Коул Палмер прицельно поразил дальний угол. Довольно быстро Матеус Кунья отыграл этот гол при помощи рикошета. Педру Нету получил пространство на правом фланге и выдал прострел под удар Раяну Аит-Нури, в итоге от Акселя Дисаси мяч отскочил за ленточку - 1:2, перерыв.

Во втором тайме еще одна отличная атака гостей, Нету снова «вспахал» правый фланг и отдал под удар Кунье - 1:3. Под конец игры Кунья заработал пенальти и уверенно его реализовал - разгром. Лондонцы заработали угловой, после подачи Тьяго Силва метко пробил головой из района ближней штанги - 2:4.

«Волки» опередили соперника, подвинув его на 11-ю строчку.

Протокол игры  
Челси2:4Вулверхэмптон
(1:0) Палмер Коул19'  
  22'Кунья Матеус (1:1)
  43'Дисаси Аксель (1:2)
  63'Кунья Матеус (1:3)
  82'Кунья Матеус (1:4)
(2:4) Силва Тьяго86'  
Петрович ДжорджеГюсто Мало  31' 81' (Гилкрист Алфи ( 81') Дисаси АксельСилва ТьягоЧилуэлл Бен  78' 81' (Бадьяшиль Бенуа ( 81') Кайседо Мойсес  56' 63' (Джексон Николас ( 63') Фернандес ЭнцоПалмер КоулГаллахер КонорСтерлинг Рахим 72' (Чуквуэмека Карни ( 72') Нкунку Кристофер 72' (Мудрик Михаил ( 72')
Запасные: Мадуэке НониБергстрём ЛукасБеттинелли МаркусКазадеи Чезаре
Са ЖозеКилман МаксДоусон КрэйгГомеш ТотиСемеду Нелсон  39'Аит-Нури Раян 87' (Буэно Уго ( 87') Лемина МариоГомес Жоао 90' (Доэрти Мэтт ( 90') Сарабия Пабло 72' (Беллегард Жан-Рикнер ( 72') Кунья МатеусНету Педру  41' 72' (Дойл Томми ( 72')
Запасные: Гриффитс ХарвиФрейзер НатанБуэно СантьягоБентли ДаниелЧирева Таванда
04 февраля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вулверхэмптон

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Комментарии (1) Все комментарии
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Promt Roman
04 Февраля 2024 в 19:20
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