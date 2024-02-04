​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ

Всё идёт к тому, что летом Килиан Мбаппе примерит на себе футболку «Реала». В «ПСЖ» уже думают о том, как заменить звёздного нападающего в составе. В последнее время гранд Лиги 1 слухи связывают с Рафаэлом Леау из «Милана», но это не единственный кандидат.

Как сообщает Get Football News France, «ПСЖ» рассматривает возможность заменить Мбаппе форвардом «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом. В Париже считают, что англичанин отлично впишется в систему игры Луиса Эрике. Вопрос в том, будут ли готовы «красные дьяволы» отпустить своего воспитанника во Францию.

В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд забил пять голов и отдал шесть голевых передач в 27 матчах. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего англичанина в 70 миллионов евро.

​«Реал» придумал, как убедить Мбаппе

Мбаппе решил, в каком клубе будет играть