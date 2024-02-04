Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ

04 Февраля 2024 • 18:44 Комментировать

Всё идёт к тому, что летом Килиан Мбаппе примерит на себе футболку «Реала». В «ПСЖ» уже думают о том, как заменить звёздного нападающего в составе. В последнее время гранд Лиги 1 слухи связывают с Рафаэлом Леау из «Милана», но это не единственный кандидат.

Как сообщает Get Football News France, «ПСЖ» рассматривает возможность заменить Мбаппе форвардом «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом. В Париже считают, что англичанин отлично впишется в систему игры Луиса Эрике. Вопрос в том, будут ли готовы «красные дьяволы» отпустить своего воспитанника во Францию.

В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд забил пять голов и отдал шесть голевых передач в 27 матчах. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего англичанина в 70 миллионов евро.

«Реал» придумал, как убедить Мбаппе

Мбаппе решил, в каком клубе будет играть

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе Маркус Рэшфорд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант
Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер
Спортивные новости
Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце СКА добыл пятую подряд победу в КХЛ, переиграв «Салават Юлаев» Шнайдер выиграла турнир в Хуахине, обыграв в финале Чжу Линь Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
1
1.69 4.00 4.80
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Вест Хэм
3
0
1.84 3.90 4.00
Видео
Окончен
Челси Челси
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
4
1.59 4.20 5.40
Видео
04.02.24 в 19:30
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
1.96 3.85 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
19:19 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о кадровой ситуации перед битвой с «Арсеналом»
19:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» одержал сухую победу впервые за 11 матчей АПЛ
19:12 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн: «Сыграть в свой день рождения – это всегда особенное чувство»
19:11 · Англия. Премьер-лига
Жозе Моуринью намекнул на возвращение в «Челси»
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пропустил 4 мяча на своём поле от «Вулверхэмптона» 1
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» отстоял ничью в матче с «Ноттингем Форест»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:56 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» разорвал оборону «Вест Хэма»
18:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву
18:20 · Англия. Премьер-лига
​«Утром тебя уволят»: Фанаты «Вулверхэмптона» скандируют кричалку в адрес Почеттино
18:15 · Англия. Премьер-лига
​Хёйлунн раззабивался и установил рекорд в «Манчестер Юнайтед»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Артета: «У нас есть перспективные футболисты»
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа и Эррера обратились к Феллайни
17:06 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Были разочарованы после поражения от «Ливерпуля», теперь есть возможность восстановиться»
16:56 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг вспомнил о Мюнхенской трагедии
Все новости
Рекомендуем