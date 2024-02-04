«Арсенал» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву

В главном матче 23-го тура чемпионата Англии в воскресенье вечером сойдутся «Арсенал» и «Ливерпуль».

Наставник «Арсенала» Микель Артета включил в стартовый состав таких игроков: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Хаверц, Мартинелли.

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Конате, Гравенберх, Макаллистер, Джонс, Гакпо, Жота, Диас.

Матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» стартует на «Эмирейтс» в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.