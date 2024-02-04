​«Утром тебя уволят»: Фанаты «Вулверхэмптона» скандируют кричалку в адрес Почеттино

В воскресенье в Английской премьер-лиге проходит интересный матч между «Челси» и «Вулверхэмптоном». Лондонцам удалось открыть счёт, но «волки» ещё до перерыва отыгрались и вышли вперёд на «Стэмфорд Бридж».

Как сообщает в социальных сетях журналист Низаар Кинселла, фанаты «Вулверхэмптона» скандируют кричалку в адрес рулевого «Челси» Маурисио Почеттино.

«Утром тебя уволят», - скандируют болельщики из гостевого сектора.

Следить за игрой чемпионата Англии между «Челси» и «Вулверхэмптоном» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.