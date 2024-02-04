Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «У нас есть перспективные футболисты»

04 Февраля 2024 • 17:51 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.20 X 3.65 2 3.05
Через 0 ч. 28 мин.

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о работе с молодыми игроками.

— Конечно, мы хотим давать шансы молодым футболистам. Нам необходимо развивать таланты. Но они должны заслужить возможность. Многое должно сойтись. У нас есть перспективные футболисты, которые могут дебютировать уже в ближайшем будущем, — цитирует Артету пресс-служба лондонского коллектива.

После 22 туров «Арсенал» находится на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в копилке 46 зачетных баллов.

Сегодня, 4 февраля, «Арсенал» примет у себя дома «Ливерпуль» в рамках 23-го тура АПЛ. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

Новости по матчу

Сегодня, 04 Февраля
18:32
«Арсенал» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву
17:51
Артета: «У нас есть перспективные футболисты»
16:19
Субименди интересен «Барселоне», «Баварии» и лондонскому топ-клубу
16:11
«Арсенал» принял решение по будущему Парти
15:17
Актуальная ставка и прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль чемпионата Англии – 4 февраля 2024
15:13
«Арсенал» объявит о продлении контракта с защитником на следующей неделе
11:00
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Арсенал – Ливерпуль АПЛ – 4 февраля 2024
10:57
Артета: «Клопп изменил АПЛ»
02:12
Арсенал - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:35
Экс-игрок «Челси»: «Де Дзерби больше подходит «Манчестер Сити», чем «Ливерпулю»
03 Февраля
20:55
«Арсенал» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle
17:39
Актуальный прогноз и ставка на матч Арсенал — Ливерпуль АПЛ — 4 февраля 2024
17:37
Прогноз на точный счёт матча Арсенал — Ливерпуль АПЛ — 4 февраля 2024
02 Февраля
20:51
​Клоппу во время пресс-конференции позвонил дантист 1
20:30
​Парти не поможет «Арсеналу» в битве с «Ливерпулем»
19:56
​Артета: «Зинченко и Уайт теперь делят жён»
17:51
​Артета верит в победу над «Ливерпулем» 13
17:45
​Артета высказался о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля»
17:23
​Артета верит, что «Арсенал» забьёт «Ливерпулю» много голов 5
15:49
Клопп: «Выбор состава – не проблема»
15:42
​Клопп: Если бы Жоту меньше били, его показатели были бы другими
15:17
Клопп: «Макаллистер – как футбольный врач»
14:41
​Клопп высказался о конкуренции с «Манчестер Сити»
14:32
​Клопп рассказал о состоянии Нуньеса
14:25
​Клопп высказался перед битвой с «Арсеналом» 1
01 Февраля
22:13
«Ливерпуль» не отпустил Келлехера в клуб АПЛ
21:42
Каррагер: «Ливерпуль» может потерять Салаха и ван Дейка, но не Трента»
19:34
​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» 2
16:34
Жезус: «Я стараюсь всегда угрожать воротам»
14:05
«Арсенал» хочет забрать Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» 4
12:55
«Ливерпуль» сделает всё возможное, чтобы сохранить Салаха и ван Дейка
12:39
Нкунку – о поражении «Ливерпулю»: «Мы разочарованы, ведь хотели выиграть этот матч»
31 Января
22:24
Вингер «Арсенала» Маркиньос может снова уйти в аренду
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант
Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце СКА добыл пятую подряд победу в КХЛ, переиграв «Салават Юлаев» Шнайдер выиграла турнир в Хуахине, обыграв в финале Чжу Линь Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
106 мин
Борнмут Борнмут
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
1
1.69 4.00 4.80
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Вест Хэм
3
0
1.84 3.90 4.00
Видео
106 мин
Челси Челси
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
4
1.59 4.20 5.40
Видео
04.02.24 в 19:30
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
1.96 3.85 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
18:56 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» разорвал оборону «Вест Хэма»
18:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву
18:20 · Англия. Премьер-лига
​«Утром тебя уволят»: Фанаты «Вулверхэмптона» скандируют кричалку в адрес Почеттино
18:15 · Англия. Премьер-лига
​Хёйлунн раззабивался и установил рекорд в «Манчестер Юнайтед»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Артета: «У нас есть перспективные футболисты»
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа и Эррера обратились к Феллайни
17:06 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Были разочарованы после поражения от «Ливерпуля», теперь есть возможность восстановиться»
16:56 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг вспомнил о Мюнхенской трагедии
16:51 · Англия. Премьер-лига
​Далот: «Хотим отдать дань уважения жертвам Мюнхенской трагедии»
16:39 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг объяснил, почему Варан остался в запасе
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Вулверхэмптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 2
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 1
16:19 · Англия. Премьер-лига
Субименди интересен «Барселоне», «Баварии» и лондонскому топ-клубу
16:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение по будущему Парти
16:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил состав на матч с «Вулверхэмптоном», Мудрик снова на скамейке запасных
Все новости
Рекомендуем