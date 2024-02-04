Артета: «У нас есть перспективные футболисты»

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о работе с молодыми игроками.

— Конечно, мы хотим давать шансы молодым футболистам. Нам необходимо развивать таланты. Но они должны заслужить возможность. Многое должно сойтись. У нас есть перспективные футболисты, которые могут дебютировать уже в ближайшем будущем, — цитирует Артету пресс-служба лондонского коллектива.

После 22 туров «Арсенал» находится на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в копилке 46 зачетных баллов.

Сегодня, 4 февраля, «Арсенал» примет у себя дома «Ливерпуль» в рамках 23-го тура АПЛ. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.